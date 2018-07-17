Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu İşte detaylar

Yüz binlerce kişinin heyecanla beklediği bedelli askerlikle ilgili detaylar netlik kazandı. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre "yaş sınırı 27 ücret ise 20 bin TL" olacağı iddia edildi. Peki yasa ne zaman çıkacak?
Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu İşte detaylar16 Temmuz 2018, Pazartesi
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