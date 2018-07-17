Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu İşte detaylar 16 Temmuz 2018, Pazartesi

Yüz binlerce kişinin heyecanla beklediği bedelli askerlikle ilgili detaylar netlik kazandı. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre "yaş sınırı 27 ücret ise 20 bin TL" olacağı iddia edildi. Peki yasa ne zaman çıkacak?