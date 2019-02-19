Bedelli askerlikte ücret ne kadar olacak? Yeni askerlik sisteminin detayları neler? İşte bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi... 19.02.2019 19:05

Tüm Türkiye'nin uzun süredir gündeminde olan Bedelli askerlik veya diğer adıyla yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Erdoğan bugün Balıkesir'de yaptığı konuşmada kalıcı Bedelli askerliğin geleceğini duyurmuştu. Başkan Erdoğan, "Yeni sistemde 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. 2 yıllık meslek yüksekokul mezunları için ihtiyaç doğrultusunda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Lise mezunları 6+6 askerlik yapacak. Yurt dışındaki vatandaşlarımız için dövizli askerlik uygulaması devam edecek. Bedelli askerlik uygulamasını belirlenen rakamla bir sınır getirerek kalıcı hale getiriyoruz" ifadesini kullanmıştı. Bedelli askerlikte ücret belli oldu. Yapılan çalışmaya göre bedelli askerlikte ücret de belli oldu. Peki, bedelli askerlikte ücret ne kadar olacak? İşte bedelli askerliğe ilişkin detaylar...