Bedelli askerlik konusunda özellikle çalışanların merak ettiği pek çok soru var. İşten çıkmadan askere gidilebilir mi? Kıdem tazminatı alınabilir mi? İşsizlik maaşından yararlanılabilir mi? İşte bu ve benzeri cevap bekleyen nice sorunun cevabını sizler için Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında yanıtladı. Erdem, bir de bedelli askerlik için işten istifa edeceklere uyarıda bulundu. Peki istifa dilekçenizi yazarken neye dikkat etmelisiniz? İşte yanıtı...
Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Kıdem tazminatı almak için istifa dilekçenizi yazarken ne yapmak gerekir?02 Ağustos 2018, Perşembe
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