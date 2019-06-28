Haberler Web TV Bedelli askerlik ücreti ile ilgili son dakika gelişmesi! Bedelli askerlik ücreti sabitlendi! 2019 bedelli askerlik ücreti ne kadar? (Vİdeo)

Bedelli askerlik ücreti ile ilgili son dakika gelişmesi! Bedelli askerlik ücreti sabitlendi! 2019 bedelli askerlik ücreti ne kadar? (Vİdeo)

28.06.2019 17:28

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücreti ile oluşacak mağduriyeti önlemek için bedelli askerlik ücreti ile ilgili yeni bir uygulamaya gitti. Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken temmuzdaki katsayı artışını yok sayarak sadece ocak ayındaki memur maaş katsayısına göre ücret belirleyecek.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları