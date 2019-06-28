Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücreti ile oluşacak mağduriyeti önlemek için bedelli askerlik ücreti ile ilgili yeni bir uygulamaya gitti. Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken temmuzdaki katsayı artışını yok sayarak sadece ocak ayındaki memur maaş katsayısına göre ücret belirleyecek.
Bedelli askerlik ücreti ile ilgili son dakika gelişmesi! Bedelli askerlik ücreti sabitlendi! 2019 bedelli askerlik ücreti ne kadar? (Vİdeo)28.06.2019 17:28
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