Bedelli askerlik başvurusu için son gün! Kuralar ne zaman yapılacak? 31.07.2019 10:47

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bedelli askerlik başvuruları 16 Temmuz tarihi ile başlamıştı. 16 Temmuz'da başlayan bedelli askerlik başvuruları için bugün son gün. Kuralar 2020 Ocak'ta yapılacak.

Bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyen binlerce kişi 16 Temmuz itibariyle başvuru yapmaya başladı. Bugün başvurular sona eriyor.

Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33 bin 230 TL olacak. Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacak.

2019 yılı dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 Avro olacak. Mevcut uygulamaya devam edilecek.

Öte yandan idari para cezası alanlardan 26 Haziran 2019 itibarıyla askerlik hizmetini tamamlayanlar ile silahaltında bulunanların, 26 Aralık 2019'a kadar silahaltına alınacakların ödenmemiş cezaları tahsil edilmeyecek.

Başvurular için son gün ise 31 Temmuz yani bugün. Kura işlemi ise 2020 Ocak'ta yapılcak. Sevkler ise Mart ayında yapılmaya başlanacak.