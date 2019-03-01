Bedelli askerlik 16. ve 19. celp dönemi sevk tarihinde değişiklik! Celp dönemleri sevk tarihi ne zaman? 01.03.2019 13:12

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik kapsamında 16. dönem ve 19. dönemde silahaltına alınacakların sevk tarihinde değişiklik yapıldı. Peki, Bedelli askerlik 16. ve 19. celp dönemi sevk tarihi ne zaman?

Bedelli askerlik kapsamında temel eğitim yapacak yükümlüler ile ilgili açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı duyuruya göre, 16. ve 19. dönemde temel eğitim alacakların sevk tarihinde değişiklik yapıldı. Peki, Bedelli askerlik 16. ve 19. celp dönemleri sevk tarihi ne zaman olacak? İşte ayrıntılar...

BEDELLİ ASKERLİK 16. VE 19. DÖNEM SEVK TARİHİ NE ZAMAN?