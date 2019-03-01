Haberler Web TV Bedelli askerlik 16. ve 19. celp dönemi sevk tarihinde değişiklik! Celp dönemleri sevk tarihi ne zaman?

Bedelli askerlik 16. ve 19. celp dönemi sevk tarihinde değişiklik! Celp dönemleri sevk tarihi ne zaman?

01.03.2019 13:12

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik kapsamında 16. dönem ve 19. dönemde silahaltına alınacakların sevk tarihinde değişiklik yapıldı. Peki, Bedelli askerlik 16. ve 19. celp dönemi sevk tarihi ne zaman?


kapsamında temel eğitim yapacak yükümlüler ile ilgili açıklama geldi. ğı'nın yayınladığı duyuruya göre, 16. ve 19. dönemde temel eğitim alacakların sevk tarihinde değişiklik yapıldı. Peki, Bedelli askerlik 16. ve 19. celp dönemleri sevk tarihi ne zaman olacak? İşte ayrıntılar...

BEDELLİ ASKERLİK 16. VE 19. DÖNEM SEVK TARİHİ NE ZAMAN?

Celp Dönemi Mevcut Sevk Tarihi Değiştirilen Sevk Tarihi
16. Dönem 30 Mart 19 03 Nisan 19
17. Dönem 20 Nisan 18 22 Nisan 19
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları