Bebek sahilinde bir tekne alev alev yandı! 03.11.2019 16:43

İstanbul Beşiktaş’ta bir tekne alev alev yandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi. Yangın nedeniyle teknede büyük çapta hasar oluştu.

Beşiktaş'ta bir teknede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bebek sahilinde demirli "Şehrazat 1" isimli özel bir tur teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri karadan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler de denizden müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle teknede büyük çapta hasar oluştu.