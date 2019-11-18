Bebeğini yüz ifadelerini taklit eden baba izlenme rekoru kırdı! İşte herkesin konuştuğu baba kız videosu

Avustralyalı komedyen Josh Hawkins, yeni doğan kızının surat ifadelerini taklit edince sosyal medyada viral oldu. Hawkins, henüz 7 haftalık olan bebeğinin yüz ifadelerini taklit ederek çektiği videoyu “Kızımın sarhoş suratını taklit etmek tam zamanlı yeni işim” notuyla kendine ait sosyal medya hesabında paylaştı. Kısa süre içinde yayılan video, Instagram'da 100 bin, Facebook'ta 300 binden fazla izlenerek sosyal medyada en çok izlenenler arasında yerini aldı. İşte herkesin konuştuğu baba kız videosu...
Bebeğini yüz ifadelerini taklit eden baba izlenme rekoru kırdı! İşte herkesin konuştuğu baba kız videosu18.11.2019 10:55
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