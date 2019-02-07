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BDDK’dan yeni kredi taslağı! Yapılandırma kaç ay olacak?

07 Şubat 2019, Perşembe

BDDK'nın banka kredi yönetmeliğine ilişkin yayımladığı taslağa göre, ihtiyaç kredileri 60 aya kadar yapılandırabilecek.


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