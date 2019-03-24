Yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Türkiye'yi döviz kuru üzerinden hedef alanların maskesi bir kez daha düştü! Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) müşterilerini döviz piyasalarına ilişkin olarak yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde döviz alımına yönlendiren bankalarla ilgili şikayetler üzerine inceleme başlattı.
BDDK'dan döviz açıklaması! Soruşturma başlatıldı24.03.2019 09:37
- BDDK'dan döviz açıklaması! Soruşturma başlatıldı
- Ankara’dan 450 bin kişilik büyük mesaj
- Avrasya Tüneli ve bazı yollar trafiğe kapatıldı
- Bakan Albayrak Yenikapı miting alanını gezdi
- Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! 24 Mart hava durumu raporu
- İşte CHP, SP ve İYİ Parti'nin terörle bağlantılı adayları!
- CHP'den din ve bayrak düşmanı Levent Üzümcü'ye ödül üstüne ödül
- Ülkücülerden Binali Yıldırım'a şarkılı destek
- İstanbul'da CHP'li belediyeden FETÖ'ye 8,5 milyon TL'lik himmet!
- JP Morgan, Türkiye ekonomisini böyle hedef aldı!
- HDP’ye Diyarbakır 'da soğuk duş! Boş meydana konuştular...
- HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit gizli ittifakı itiraf etti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.