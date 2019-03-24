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BDDK'dan döviz açıklaması! Soruşturma başlatıldı

24.03.2019 09:37

Yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Türkiye'yi döviz kuru üzerinden hedef alanların maskesi bir kez daha düştü! Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) müşterilerini döviz piyasalarına ilişkin olarak yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde döviz alımına yönlendiren bankalarla ilgili şikayetler üzerine inceleme başlattı.


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