Yol Durumu

, 'nda yer alacağını açıkladı

22 Şubat 2018, Perşembe
A Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan Genel Başkanı , partisinin ''nda yer alacağını söyledi. ve 'nin uzlaşmasıyla hazırlanan seçim ittifakı teklifi Meclis'e sunulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifakın adının '' olacağını söylemişti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları