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BBC'ye verdiği röportajda "Onların inançlarına göre kadından imam olmaz" diyen Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi!

23.02.2019 08:16

FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Meral Akşener, İngiliz kanalı BBC Türkçe'ye röportaj verdi. Gezi kalkışmasından beri Türkiye karşıtı yayınlarıyla bilinen "İngiliz" lakaplı Selin Girit'in sorularını yanıtlayan Akşener, Müslümanlar için "Onların inançlarına göre kadından imam olmaz." diyerek skandala imza attı. Sosyal medyadan Akşener'e tepki yağıyor: "Soruyoruz, sen müslüman değil misin?


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