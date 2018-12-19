BBC'de skandal sansür! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet'in sözlerini yayınlamadılar 19 Aralık 2018, Çarşamba

BBC kanalında yayımlanan HardTalk programına konuk olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Gülnur Aybet'in konuşmasına kanal tarafından sansür uygulanarak büyük bir skandala imza atıldı.