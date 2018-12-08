"Sarı yelekliler", başta Paris olmak üzere ülke genelinde akaryakıt zamlarını ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto ediyor. Yüzlerce kişi gözaltına alındı sayıları 300'ü aşan protestocu ise tutuklandı. Protesto gösterilerinde hayatına kaybedenler de oldu, onlar sivil-polis yaralandı ama uluslararası basın gösterilere sessiz kaldı. A Haber televizyonu göstericilerin sabahın ilk saatlerinde alana geldikleri andan beri canlı yayınlarla yaşananları dünyaya duyurdu. 2013 yılında bölücülerin ayaklanmasıyla Türkiye'de başlayan Gezi Parkı olayları Türkiye'den 24 saat naklen canlı yayın yapan CNN ve BBC gibi uluslararası basın kuruluşları bakın Fransa'da katliama nasıl sessiz kaldı! Paris sokakları yanarken onlar ise (BBC/CNN) belgesel yayınlamayı tercih etti.
BBC ve CNN rezaleti! Fransa'daki katliama sessiz kaldılar!08 Aralık 2018, Cumartesi
- BBC ve CNN rezaleti! Fransa'daki katliama sessiz kaldılar!
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