BBC muhabiri Hanna Yusuf nasıl öldü? BBC neyi örtbas etmek istiyor? 02.10.2019 10:05

Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda vahşice öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçti. Kaşıkçı cinayetindeki sır perdesi tam olarak aralanmamışken bir acı haber de İngiltere’den geldi. Medya dünyası Somali asıllı BBC muhabiri Hanna Yusuf'un ani ölümüyle bir kez daha sarsıldı. 27 yaşındaki başarılı muhabirin ölüm haberini ailesi bir bildiriyle doğruladı. Ancak genç muhabirin ölüm sebebi bildiride yer almadı. Akıllara şu soru işareti geldi: BBC neyi örtbas etmek istiyor?

Başarılı bir araştırmacı gazeteci olan Yusuf'un ele aldığı konular birçok kesimi rahatsız edecek cinsten. Bunlardan biri terör örgütü DEAŞ tarafından ele geçirilen Suriye asıllı genç kız. Yusuf, genç kızın İngiliz vatandaşı olmasına rağmen DEAŞ kamplarında tecavüze uğrarken İngiltere'nin sahip çıkmadığını yazmıştı.

Yusuf aynı zamanda Batı toplumunun Müslüman kadınların başörtüsü takmasına engellemeye çalışırken karşısında bulduğu isimdi.

BBC NEYİ ÖRTBAS ETMEK İSTİYOR?

İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC'nin başarılı haber muhabiri Hanna Yusuf'un ani ölümünün üzerinden günler geçti. Ancak Yusuf'un ölüm sebebi hala açıklanmadı. Cesur gazetecinin yaptığı haberler göz önüne alınınca şüpheli ölüm akıllarda soru işaretlerine neden oldu.