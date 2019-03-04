BB Erzurumspor teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı 04.03.2019 17:19

Son dakika haberine göre BB Erzurumspor, tecrübeli teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı. Dün sahasında Galatasaray ile karşılaşan BB Erzurumspor sahadan 1 puanla ayrılmış ve ligde puanını 22'ye yükseltmişti.