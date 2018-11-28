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Bayrampaşa’da ‘turkuaz taksi’ sürücüsüne silahlı saldırı

27 Kasım 2018, Salı

İstanbul Bayrampaşa’da turkuaz taksi sürücüsünün, aracının içerisinde uğradığı silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Taksi sürücüsü Nihat Elçi kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


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