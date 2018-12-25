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Bayrampaşa’da tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık kamerada

25 Aralık 2018, Salı

İstanbul Bayrampaşa’da 1’i kadın 3 kişi bir giyim mağazasından tırnakçılık yöntemi ile yaklaşık 2 bin 500 Dolar para çaldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


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