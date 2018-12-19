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Bayrampaşa’da güpegündüz gasp dehşeti kamerada

19 Aralık 2018, Çarşamba

Bayrampaşa'da 3 kapkaççı cadde üzerinde yürüyen adamı önce dövdü, sonra çantasını aldı. Kapkaççıların güpegündüz dehşet saçtığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.


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