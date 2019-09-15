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Bayrampaşa'da 5 yıldızlı otelde yangın paniği

15.09.2019 09:31

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan 5 yıldızlı bir otelin personel yemekhanesinde yangın çıktı. Yangın sonrası otelde kalan müşteriler tahliye edilirken, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın söndürüldü.


Bayrampaşa'da bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin personel yemekhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle otelde kalan çoğu yabancı turist olan müşteriler, tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

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