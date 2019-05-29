Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi uzun yola çıkacak sürücüler araç bakımının nasıl yapıldığını merak ediyor. Bayram tatili için memleketlerine veya tatil beldelerine gidecek milyonlarca vatandaş, güvenli bir yolculuk için "yola çıkmadan önce neler yapılmalı" sorusunun cevabını arıyor. Peki yolculuk öncesi yapılması gerekenler neler? Uzun yol bakımı nasıl yapılır? İşte milyonlarca otomobil sahibini ilgilendiren araç bakımında merak edilen soruların yanıtı...
Bayramda uzun yola çıkacaklar dikkat! Güvenli yolculuk için araç bakımı nasıl ve kaç kilometrede yapılır?29.05.2019 11:12
- Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı
- Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı İstanbul'da yakalandı
- Bayramda uzun yola çıkacaklar dikkat! Güvenli yolculuk için araç bakımı nasıl ve kaç kilometrede yapılır?
- Son dakika Ecrin bebek gelişmesi: Bulunan kemik parçaları Ecrin Kurnaz'a mı ait?
- Yeni askerlik yasasında son dakika gelişmesi: Bayramdan sonra Meclis'te...
- Esnafı azarlayan Ekrem İmamoğlu sosyal medyada videoyu keserek paylaştı
- Komandolar Hakurk'ta teröristlerin inlerine girdi
- Pençe harekatından yeni görüntü!
- Pençe harekatından yeni görüntü! Füzeler böyle ateşlendi
- Jandarmadan sahte belge operasonu
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde çok konuşulan sahne! EDHO 139. bölümüyle ekrana böyle veda etti...
- Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artıyor | 29 Mayıs hava durumu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.