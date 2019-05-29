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Bayramda uzun yola çıkacaklar dikkat! Güvenli yolculuk için araç bakımı nasıl ve kaç kilometrede yapılır?

29.05.2019 11:12

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi uzun yola çıkacak sürücüler araç bakımının nasıl yapıldığını merak ediyor. Bayram tatili için memleketlerine veya tatil beldelerine gidecek milyonlarca vatandaş, güvenli bir yolculuk için "yola çıkmadan önce neler yapılmalı" sorusunun cevabını arıyor. Peki yolculuk öncesi yapılması gerekenler neler? Uzun yol bakımı nasıl yapılır? İşte milyonlarca otomobil sahibini ilgilendiren araç bakımında merak edilen soruların yanıtı...


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