Bayram tatilinin ilk 4 gününde acı bilanço: 40 ölü, 349 yaralı (Video) 14.08.2019 10:20

Alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen bayram tatilinde yaşanan kazalarda 40 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 349 kişi hastanelere kaldırıldı.

9 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden 14 Ağustos Çarşamba gününe kadar yurt genelinde, üzücü trafik kazaları meydana geldi.

Son 24 saatteki kazalarda 9 kişi hayatını kaybetti, 140 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin başladığı 9 Ağustos mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar meydana gelen kazalarda ölü sayısı 40'a, yaralı sayısı 349'a yükseldi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAZA TABLOSU

9 Ağustos Cuma (saat 17.00'den sonra): 14 kaza, 3 ölü, 49 yaralı

10 Ağustos Cumartesi (Kurban Bayramı arifesi) : 16 kaza, 7 ölü, 81 yaralı

11 Ağustos Pazar (Kurban Bayramı'nın 1'inci günü): 21 kaza, 11 ölü, 64 yaralı

12 Ağustos Pazartesi (Kurban Bayramı'nın 2'nci günü): 12 kazada, 3 ölü, 59 yaralı

13 Ağustos Pazartesi (Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü saat 17.00'ye kadar): 7 kazada, 6 ölü, 19 yaralı

SON 24 SAATTE MEYDANA GELEN BAZI KAZALAR

Kırıkkale'de iki ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gültepe Mahallesi ve Koyulhisar ilçelerindeki iki ayrı trafik kazasında ise 4 kişi yaralandı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, bariyerlere çarpan minibüsün devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 16 kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde Turan İbar yönetimindeki 35 SH 388 plakalı otomobil, Kuşadası Golf Tesisleri'ne personel taşıyan Muhsin Sordabak yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Savrulan araçlar kavşaktaki direğe çarptı. Kazada, biri bebek 15 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Sivriler beldesi mevkisinde Tunahan A'nın kullandığı 67 EU 228 plakalı otomobil, yaklaşık 7 metrelik şarampole devrildi. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Hilal Tak idaresindeki 23 LD 412 plakalı otomobilin, Kömür Beldesi yol ayrımında kenardaki ağaca çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı. Kahta ilçesinde de bir otomobilin devrilmesi sonucunda 5 kişi yaralandı.

Karabük'te Çerkeş istikametine giden Ahmet Demir idaresindeki 25 AAL 586 plakalı otomobil, İsmetpaşa mevkisinde, aynı yöne giden araçlardan önce Sönmez Bilgin yönetimindeki 63 PP 670 plakalı otomobile, ardından da Telat Can'ın kullandığı 55 UA 533 plakalı otomobile çarptı. Kazada 15 kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İstanbul'da Ataşehir-TEM bağlantı yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu 2 kişi yaralandı.