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Bayram tatilinde yola çıkacaklar bu güzergahlara dikkat

31.05.2019 12:03

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen yüz binlerce kişi başka şehirlere doğru yola çıkmaya başladı. Ancak yetkililer tatil süreçlerinde yaşanan trafik kazalarına karşı vatandaşları uyarıyor. En çok kaza hangi noktalarda yaşanıyor? Yetkililerin tespit ettiği 20 kör noktayı sizler için derledik. İşte o güzergahlar...


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