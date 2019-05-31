Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen yüz binlerce kişi başka şehirlere doğru yola çıkmaya başladı. Ancak yetkililer tatil süreçlerinde yaşanan trafik kazalarına karşı vatandaşları uyarıyor. En çok kaza hangi noktalarda yaşanıyor? Yetkililerin tespit ettiği 20 kör noktayı sizler için derledik. İşte o güzergahlar...
Bayram tatilinde yola çıkacaklar bu güzergahlara dikkat31.05.2019 12:03
- Bayram tatilinde yola çıkacaklar bu güzergahlara dikkat
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