Yunanistan'da bir televizyon programında Türkiye'nin arananlar listesinde yer alan teröristlere karşı gerçekleştirdiği operasyonlar ele alındı. Operasyonun gerçekleşme aşamasında büyük pay sahibi olan Bayraktar ve ANKA'dan bahseden sunucu teröristlerden birinin Bayraktar İHA'sı tarafından, diğerinin ise ANKA İHA'sı tarafından belirlenip F-16'larla etkisiz hale getirildiğini anlattı. Programda televizyon sunucusu TSK'nın operasyon görüntülerini paylaştı. Türkiye'nin sınır ötesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla terörden arananlar listesindeki teröristleri tek tek etkisiz hale getirdiğinin altını çizen Yunan kanalı, operasyonlar sırasında ileri teknoloji silahların kullanıldığını izleyicilerine hatırlattı.
Bayraktar ve ANKA İHA'larının operasyon görüntüleri Yunan kanalında27 Aralık 2018, Perşembe
- Bayraktar ve ANKA İHA'larının operasyon görüntüleri Yunan kanalında
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