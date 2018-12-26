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Bayraktar Twitter'dan duyurdu! Rekor kırdı

26 Aralık 2018, Çarşamba

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, S/İHA'nın 80 bin saatlik uçuşla Türk havacılık tarihinin gökyüzünde en uzun süre görev yapan milli hava aracı olduğunu duyurdu.


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