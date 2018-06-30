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Bayraktar tespit etti ATAK vurdu!

29 Haziran 2018, Cuma

Bitlis'in Hizan ilçesinde Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen bir grup PKK'lı terörist, T-129 ATAK Helikopterlerinden oluşan Taarruz Helikopter Kolu tarafından düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

O anları bşr vatandaş saniye saniye görüntülerken, verdiği tepki dikkat çekti.

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