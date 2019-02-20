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Bayraktar TB2 hedefi tam isabetle vurdu!

20.02.2019 22:50

Kars'ta devam eden Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'na katılan Milli SİHA Bayraktar TB2 görevini başarıyla yerine getirdi. Paylaşılan görüntülerde, TB2'nin hedefi tam isabetle vurduğu görülüyor.


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