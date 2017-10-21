Yol Durumu

Baykal'ın sağlık durumu hakkında önemli açıklama

20 Ekim 2017, Cuma
Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Prof. Dr. İbiş "Sağlık durumunda kötüye gidiş yok. Ödemin çözülme süreci devam ediyor." dedi.
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