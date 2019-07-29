Bayern Münih Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? 29.07.2019 18:58

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sarı-lacivertli takım özel bir turnuva olan AUDİ Cup'ta Alman devi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar heyecanlı karşılaşma öncesi Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bayern Münih FB maçı hangi kanalda? Bayern Münih Fenerbahçe maçına dair merak edilenler...

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler AUDİ Cup yarı final karşılaşmasında dünya devi Bayern Münih ile mücadele edecek. Taraftarlar heyecan dolu maç öncesi Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta sorularıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Bayern Münih FB maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte o sorunun yanıtı...

BAYERN MÜNİH FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma 21.30'da D-Smart'tan naklen yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Alman ekibi Bayern Münih ile 30 Temmuz Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21:30'da başlayacak.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇLARI...

31 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Tottenham/Real Madrid

7 Ağustos Çarşamba: Fenerbahçe - Cagliari

11 Ağustos Pazar: Fenerbahçe - (Rakip ilerleyen tarihlerde açıklanacak)