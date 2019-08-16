Bayburt'ta orman yangını 16.08.2019 09:56

Bayburt'un merkeze bağlı Karşıgeçit ile Yazyurdu köyleri arasındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, sabah karşı kontrol altına alındı.