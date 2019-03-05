Bay Kemal'den güldüren trafik sorunu çözümü! Yok böyle yöntem 05.03.2019 02:13

Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında İstanbul'un trafik sorunu konusundaki çözüm formülüne ilişkin açıklama yaptı. Bay Kemal İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun uzmanları toplayacağını, 'bu sorunu çözün' diyeceğini ve böylece sorunun akılcı bir şekilde çözüleceğini ifade etti. Bay Kemal'in trafik sorunu için yaptığı bu açıklama güldürdü...