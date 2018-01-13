Yol Durumu

Bay Kemal'den büyük provokasyon

13 Ocak 2018, Cumartesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı provokatif açıklamalarla yine büyük bir skandala imza attı. Partisinin il kongresinde konuşan Kılıçdaroğlu'nun yeni hedefinin, Türkiye'yi İran ve Tunus gibi karıştırmak olduğu ortaya çıktı. İşte Kılıçdaroğlu'nun skandal sözleri...
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