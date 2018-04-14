Bay Kemal ve hayal dünyası 13 Nisan 2018, Cuma

Bugüne kadar girdiği her seçimde çuvallayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 seçimleri öncesi de boyundan büyük laflar söylemeye başladı.

BOL KESEDEN SALLADI

2011 seçimleri öncesi yüzde 40 oy alacaklarını iddia eden Kılıçdaroğlu'na tokat sandıkta milletten geldi. Sadece yüzde 25,98 oy alabilen Kılıçdaroğlu'nun seçim ve yenilgi serüveni de böylece başlamış oldu.

2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde de dönemin başbakanı şu anın cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ın karşısına çıkardıkları Ekmeleddin İhsanoğlu'nun yüzde 60 oy alarak cumhurbaşkanı seçileceğini iddia eden Kılıçdaroğlu, seçim sonucu şoka girdi. İhsanoğlu'nun aldığı oy yüzde 38,44'te Kılıçdaroğlu bir kez daha sandığa gömüldü.

İSTİFA EDERİM DEDİ ETMEDİ

2015 Genel Seçimleri'nde katıldığı televizyon programlarında 'Oyum düşerse koltuğumda kalırım diye bir düşüncem yok' diyen Kılıçdaroğlu, bir önceki seçimde yüzde 40 olan oy iddiasını bu kez yüzde 35'e düşürmesine rağmen yine başarılı olamadı. Üstelik bir önceki seçime göre oy kaybı da yaşayan Kılıçdaroğlu söylediği sözleri bir kez daha yutarak istifa etmedi.

2017 Referandumu'nda da 'Hayır' oyu çıkacağını üstüne basa basa iddia eden Bay Kemal, seçim sonucu çıkan 'Evet' karşısında yine yüzsüzlüğünü konuşturdu. Seçimin hileli olduğu yalanlarıyla gündemi işgal etmeye çalışan Kılıçdaroğlu bu taktiğinde de başarılı olamadı.

ŞİMDİ DE ÇÜRÜK İTTİFAKI

2019 seçimleri öncesi İP, HDP ve Saadet Partisi ve DHKP-C, FETÖ, PKK desteğiyle seçim ittifakına giden CHP'de Kılıçdaroğlu yine bol keseden sallamaya başladı. Daha önce en az yüzde 60 oy alacaklarını iddia eden Kılıçdaroğlu, daha da coşarak hedefi yüzde 70'e çıkardı.