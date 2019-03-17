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Bay Kemal konuşmasının sonunu getiremezse...

17.03.2019 09:52

İzmir'in Torbalı ilçesinde seçim otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'yi eleştirirken bir an konuşmanın devamını getirmekte zorlandı. "Yarın ne olacağını kimse bilmiyor" diyen Kılıçdaroğlu, bu cümlenin ardından sözlerinin devamını getiremedi ve "neyin... planı yapıldı. Neler yapıldı? Kimsenin haberi bile yok. Nedir, nerede, ne ya, nerede neler yapıldı kimse bilmiyor" şeklinde tuhaf ifadeler kullandı.


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