Bay Kemal ilk kez doğru söyledi: İstanbul'u Paris yapacağız

Bay Kemal ilk kez doğru söyledi: İstanbul'u Paris yapacağız25 Kasım 2018, Pazar
Fransa'da yapılan protestolar bugün zirveye çıkmış, Paris savaş alanına dönmüştü! Bunun üzerine Gezi olaylarına verdiği destekle ve terör örgütlerinin avukatlığına soyunmasıyla bilinen Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul'u Paris yapacağız" sözleri sosyal medyada alay konusu oldu. Vatandaşlar sosyal medyada Paris'in içinde bulunduğu duruma atıfta bulunarak "Bay Kemal hayatında ilk kez doğruyu söylüyor! CHP eğer İstanbul'u alırsa su - elektrik kesintileri, çöplük patlamaları, hava kirliliği, yoksulluk, hastane, eczane, gıda kuyruklarından dolayı İstanbul bu hale gelir" yorumunda bulundular...
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