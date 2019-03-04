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Bay Kemal hunharca HDP ittifakını inkar etmeye devam etti

04.03.2019 23:20

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yaptığı kirli ittifakı tüm delillere rağmen hunharca inkar etmeye devam ediyor. Bak Kemal bir televizyon kanalında, "HDP ile temasımız olmadı, işbirliğimiz yok" sözleriyle bir kez daha kendini yalanladı.


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