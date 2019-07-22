Batman'da uyuşturucu operasyonu! TIR'da 1 ton esrar ele geçirildi 22.07.2019 15:08

Son dakika haberine göre Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde durdurulan bir TIR'da yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı

Batman'da durdurulan bir TIR'da yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Batman girişinde durdurulan A.Y. idaresindeki 71 EV 671 plakalı TIR'da narkotik köpek "Maya" ile yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar bulundu.

Sürücü A.Y. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.