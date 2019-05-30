Batman'da teröristlerin teslim olma anı kamerada! 30.05.2019 10:08

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde önceki gün gerçekleştirilen operasyonda mağarada sıkıştırılan PKK'lı 4 teröristin teslim olma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, alınan istihbarat üzerine jandarma ve polis özel harekat timlerinin helikopterlerle bölgeye sevki, mağarada sıkıştırılan teröristlerin "teslim ol" çağrısına uyarak güvenlik güçlerine teslim olmaları yer aldı. Teröristlerden ikisinin geçen yıl Mardin'de 8 jandarma personelinin şehit olduğu saldırının faili olduğu tespit edildi.