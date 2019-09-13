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Batman'da tamir edilen cep telefonu bomba gibi patladı! O anlar kameraya yansıdı...

13.09.2019 20:17

Batman'da tamir edilen cep telefonu tamir anında bomba gibi patladı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte o anlar...


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