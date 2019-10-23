Türkiye’de de binlerce hayranı bulunan, oyun dünyasının kült yapımlarından biri olan Call of Duty - Modern Warfare’in yeni versiyonu satışa çıkmak için gün sayıyor. Ancak oyunda PKK/YPG terör örgütü kahramanlaştırılıyor. Bilinçaltı propaganda ve nefret söylemi oluşturacak birçok unsuru üzerinden bilim dünyasının tartışma konusu haline gelen Call of Duty, militanlığa ve savaşa özendiren içeriği ile kısıtlama getirilmesi gereken bir propaganda kampanyası olarak nitelendiriliyor. İşte savaş oyunundaki skandal terör güzellemesi...
Batı'nın kirli oyunu Call of Duty! YPG'li teröristleri direnişçi olarak gösterdiler23.10.2019 16:42
- Batı'nın kirli oyunu Call of Duty! YPG'li teröristleri direnişçi olarak gösterdiler
- Giresun'da kontrolden çıkan kamyonet markete daldı
- PKK/PYD'den temizlenen Rasulayn'da Milli Suriye Ordusu ve Türk bayrağı çekildi
- ABD Başkanı Donald Trump'tan güvenli bölge açıklaması |Video
- Konya'da feci kaza: İki kadın ölümden döndü
- YPG sevici İtalyan vekil Angelo Ciocca haddini aştı! Avrupa Parlamentosu'nda Türk çikolatasını yere fırlattı |Video
- Rus ordusu Ayn el-Arab'a (Kobani) girdi! İşte ilk görüntüler!
- Norm Ender'in 'Mekanın sahibi' şarkısının beati ve klibi çalıntı mı? Bu iddia olay yarattı!
- İşte terörden temizlenen Rasulayn!
- A Haber ekibi özel izinle girdi! İşte Rasulayn’da son durum
- Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan A Haber'de önemli açıklamalar
- İstanbul'daki müzikhol cinayeti kamerada! Korkunç detaylar ortaya çıktı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.