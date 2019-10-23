Batı'nın kirli oyunu Call of Duty! YPG'li teröristleri direnişçi olarak gösterdiler 23.10.2019 16:42

Türkiye’de de binlerce hayranı bulunan, oyun dünyasının kült yapımlarından biri olan Call of Duty - Modern Warfare’in yeni versiyonu satışa çıkmak için gün sayıyor. Ancak oyunda PKK/YPG terör örgütü kahramanlaştırılıyor. Bilinçaltı propaganda ve nefret söylemi oluşturacak birçok unsuru üzerinden bilim dünyasının tartışma konusu haline gelen Call of Duty, militanlığa ve savaşa özendiren içeriği ile kısıtlama getirilmesi gereken bir propaganda kampanyası olarak nitelendiriliyor. İşte savaş oyunundaki skandal terör güzellemesi...