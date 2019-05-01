Batı’dan Türkiye’ye yeni "medya" operasyonu! 01.05.2019 05:20

Türkiye’de her fırsatta kargaşa ortamı oluşturma gayreti içine girenler, şimdi yeni oyun peşine düştü. Alman Deutsche Welle (DW), İngiliz BBC, Fransız yayın kuruluşu France 24 ve ABD’li Voice Of America, sözde Türkiye’de ifade ve medya özgürlüğünü güçlendirmek adına bir oyunu devreye soktu. Bağımsız kanaat oluşturmayı amaç edinen kanalın asıl hedefi yayınları ile Türkiye’yi karalamak olacak. İşte Türkiye’ye yönelik yeni 'medya' operasyonunun detayları...



