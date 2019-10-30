Batı’dan gerçek dışı haberlerle algı yönetimi! İşte yabancı medyanın Türkiye operasyonları... 30.10.2019 19:26

Türkiye uzun yılladır terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Son olarak Barış Pınarı Harekatı ile birlikte tüm dünyanın gözü Türkiye’ye çevrildi. Türkiye Harekata başlamadan önce de sonra da kararlı duruşunun ve terör koridoruna izin verilmeyeceğinin altını defalarca çizdi ve gereken her şeyi de düşünmeden yaptı. Türkiye’nin hamleleriyle Amerika ve Batı’nın Suriye oyunu bozuldu. Batı medyası bu operasyonun ardından algı oyunlarını ve manipülasyonlarını daha da artırarark Türkiye’yi hedef aldı. Barış Pınarı Operasyonu’nu karalamaya başlayan batı medyası terör örgütlerine desteğini de artırdı. YPG’li teröristlerden ‘asker’ diye bahsedilen ve FETÖ’cülerden ‘cemaat’ diye bahsedilen yayınlar yapılmaya başlandı. Gezi kalkışmasından, 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar bir çok meselede Türkiye aleyhine yayın yapan batı medyası Barış Pınarı Harekatı’nı da etnik soykırım olarak duyurma gayretine girdi. İşte A Haberin batı medyasının kirli yüzünü ortaya koyduğu analiz haberi…