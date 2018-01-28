Yol Durumu

Batı "zikirmatik"i son teknoloji silah sandı

27 Ocak 2018, Cumartesi
İddiaya göre Batılı medya kuruluşları, Türk askerinin elinden düşürmediği "zikirmatik"i, silah zannetti. Bu haber sosyal medyada büyük yankı buldu. sınır köyündeki Mehmetçik'e soruldu gündeme oturan o haber. Bakın o Mehmetçik habere ne dedi? İşte ayrıntılar…
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
AĞASI AĞASI

Allah yardımcınız olsun kahramanlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.01.2018 10:53
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları