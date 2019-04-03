Batı niçin sonucu resmi olarak açıklanmamış bir seçime müdahale etmeye çalışıyor? Dışişleri Bakanlığından yapılan uyarıya rağmen neden hala Türkiye'nin içişlerine müdahale etme çabası var? A News televizyonu Haber Koordinatörü Orhan Sali canlı yayında bu soruları değerlendirdi.
Batı sonuçlanmamış seçime neden müdahale ediyor?03.04.2019 12:59
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