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Batı sonuçlanmamış seçime neden müdahale ediyor?

03.04.2019 12:59

Batı niçin sonucu resmi olarak açıklanmamış bir seçime müdahale etmeye çalışıyor? Dışişleri Bakanlığından yapılan uyarıya rağmen neden hala Türkiye'nin içişlerine müdahale etme çabası var? A News televizyonu Haber Koordinatörü Orhan Sali canlı yayında bu soruları değerlendirdi.


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