Batı sonuçlanmamış seçime neden müdahale ediyor? 03.04.2019 12:59

Batı niçin sonucu resmi olarak açıklanmamış bir seçime müdahale etmeye çalışıyor? Dışişleri Bakanlığından yapılan uyarıya rağmen neden hala Türkiye'nin içişlerine müdahale etme çabası var? A News televizyonu Haber Koordinatörü Orhan Sali canlı yayında bu soruları değerlendirdi.