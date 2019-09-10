İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail'in egemenliğini tüm yerleşim birimlerinde hayata geçirmek için sizden açık bir görev istiyorum." dedi. İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu, ülkenin güneyinde yer alan Aşdod kentindeki seçim mitingini çalan roket sirenleri nedeniyle kısa süreliğine yarıda kesmek zorunda kaldı. Kalabalık ise Netanyahu'nun telaşına aldırmadan telefonlarıyla bu anları kaydetmeye çalıştı.
'Batı Şeria'yı ilhak edeceğim' diyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu korkudan sığınağa kaçtı10.09.2019 22:28
- 'Batı Şeria'yı ilhak edeceğim' diyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu korkudan sığınağa kaçtı
- Son dakika: Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırganlar dehşet saçtı! Saldırganlar bir marketi kurşuna dizdi
- Deşifre olan CIA ajanı Valerie Plame kongreye aday oldu!
- İzmir'de korkunç olay! İstinat duvarı çöktü
- Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kritik açıklamalar
- Kocaeli'de servis şoförüne sopalı saldırı! O anlar kamerada!
- Son dakika: İstanbul'da korkunç olay! Eski eşini hastanede bıçakladı, dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı
- İstanbul Sancaktepe'de okulda yangın!
- Kanser hastası annenin HDP isyanı: Ben çocuklarımı onlar için doğurmadım! Yeter artık
- Irak Kerbela'daki Aşure Günü etkinliğinde facia! 31 ölü 100'den fazla yaralı (VİDEO)
- Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebeğin annesi Sevcan ve üvey babası Deniz'in yatak görüntüsü olay oldu!
- Irak’ın Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinliğinde platform çökmesi sonucu 31 kişi öldü 100'den fazla kişi yaralandı (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.