'Batı Şeria'yı ilhak edeceğim' diyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu korkudan sığınağa kaçtı 10.09.2019 22:28

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail'in egemenliğini tüm yerleşim birimlerinde hayata geçirmek için sizden açık bir görev istiyorum." dedi. İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu, ülkenin güneyinde yer alan Aşdod kentindeki seçim mitingini çalan roket sirenleri nedeniyle kısa süreliğine yarıda kesmek zorunda kaldı. Kalabalık ise Netanyahu'nun telaşına aldırmadan telefonlarıyla bu anları kaydetmeye çalıştı.