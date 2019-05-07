Haberler Web TV Batı medyasından Türkiye'de algı operasyonu

Batı medyasından Türkiye'de algı operasyonu

07.05.2019 08:23

Onca usulsüzlüklerin patlak verdiği İstanbul seçimlerinin yenilenmesi Batı medyasını da rahatsız etti. YSK'nın kararın ardından harekete geçen şer odakları, Türkiye'ye karşı algı operasyonu yaptı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları