Batı medyası düşmanlığını gizleyemedi! Yerel seçim üzerinden algı oyunu yaptılar 02.04.2019 12:09

Batı medyası, yerel seçimlerde aldığı başarılı oy oranıyla seçimlerden üst üste 15. kez zaferle ayrılan AK Parti'nin başarısını görmezden gelerek düşmanlıklarını gizleyemedi. The Guardian, Financial Times, New York Times, BBC, Le Monde vb. yayın organları “Erdoğan yenildi, Erdoğan’a darbe” gibi yorumlar yaptı.