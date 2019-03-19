Son yıllarda dünyada hızla artan İslamofobik olaylar karşısında Almanya'nın tanınmış gazetecilerinden olan Todenhöfer'in ZDF'de yaptığı öz eleştiri sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu. Todenhöfer konuşmasında batı dünyasının tüm vahşiliğini sözleriyle gözler önüne sererken, programda bulunan diğer kişilerin bu sözler karşısında susması dikkat çekti.
Batı dünyasından İslamofobi öz eleştirisi! Todenhöfer gerçekleri itiraf etti19.03.2019 19:12
- Batı dünyasından İslamofobi öz eleştirisi! Todenhöfer gerçekleri itiraf etti
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