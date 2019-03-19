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Batı dünyasından İslamofobi öz eleştirisi! Todenhöfer gerçekleri itiraf etti

19.03.2019 19:12

Son yıllarda dünyada hızla artan İslamofobik olaylar karşısında Almanya'nın tanınmış gazetecilerinden olan Todenhöfer'in ZDF'de yaptığı öz eleştiri sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu. Todenhöfer konuşmasında batı dünyasının tüm vahşiliğini sözleriyle gözler önüne sererken, programda bulunan diğer kişilerin bu sözler karşısında susması dikkat çekti.


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