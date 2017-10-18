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Bass'ın tutuklu ajan Topuz'u savunmak için söylediği yalan deşifre oldu

17 Ekim 2017, Salı
9 Ekim'de yaptığı açıklamada tutuklu bulunan FETÖ-ABD ajanı konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un avukatıyla görüşemediği yalanını söyleyen John Bass, Topuz'un avukatı Halit Akalp tarafından yalanlandı.
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