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  • Başsavcılık harekete geçti! Ekonomik güvenliği tehdit edenlere soruşturma

Başsavcılık harekete geçti! Ekonomik güvenliği tehdit edenlere soruşturma

13 Ağustos 2018, Pazartesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlattı.

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