İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlattı.
Başsavcılık harekete geçti! Ekonomik güvenliği tehdit edenlere soruşturma13 Ağustos 2018, Pazartesi
- Başsavcılık harekete geçti! Ekonomik güvenliği tehdit edenlere soruşturma
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